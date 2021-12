„So nicht, Herr Landeshauptmann Wallner!“

Längerer Lockdown empfohlen

Sie befürchtet, dass das Ende des Lockdowns mit der Botschaft verknüpft werde, dass nun „das Schlimmste überstanden ist“. Das, so die Allgemeinmedizinerin, würde zur Intensivierung der privaten Kontakte führen - und könnte „verheerende Folgen“ haben. Die SPÖ Landesvorsitzende bezieht sich in ihrer Kritik an den Öffnungsschritten auf die Virologin Dorothee von Laer aus Innsbruck, die dafür plädiert, dass der Lockdown bei diesen immer noch hohen Fallzahlen - aktuell sind rund 10.500 Menschen positiv getestet - und den immerhin knapp 150 Hospitalisierungen von Covid-Patienten verlängert wird.