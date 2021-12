Alkolenker donnerte frontal gegen Villacher Pkw

Bei Alkohol am Steuer kann es leicht zu Unfällen kommen - das ist bekannt. So auch Freitagnacht in Villach: Gegen 22 Uhr war ein 54 Jahre alter Lenker alkoholisiert mit seinem Wagen auf der Villacher Straße B86 unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Sein Auto prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 18 Jahre alten Mannes aus Villach.