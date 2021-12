Diese Modelle werden 2022 offiziell zu Oldtimern

Auch Abschied nehmen hieß es 1992: Das kantige Volvo-Urgestein der Baureihe 240 fuhr in sein letztes Jahr, der liebevoll „Baby-Benz“ genannte Millionseller Mercedes 190 wurde ein Jahr später von der ersten Mercedes C-Klasse in den Ruhestand geschickt, die Fans des kultigen VW Scirocco trugen Trauer, der von Bertone in Bestform gebrachte Citroen BX erreichte die Zielgerade und der avantgardistische Ford Sierra sollte 1993 dem Allerweltstyp Mondeo Platz machen. Aber wie heißt es so treffend: Niemals geht man so ganz, und deshalb starten die Neuwagen des Jahres 1992 nun in ihr zweites Leben als Klassiker. (SPX)