Polizei-Attacke auf illegale „Ufos“ in Spielberg

Bis zu 40.000 Euro wert

Werner Lackner ist Landeskoordinator für Drohneneinsätze der Landespolizeidirektion. Bedacht dirigiert er seine 23 Drohnen-Piloten. Einige werden am Ring-Wochenende durchgehend im Einsatz sein und laufend Bilder an die Einsatzzentrale liefern. Sie überwachen mit den Geräten, die bis zu 40.000 Euro kosten, Anreise, Abreise, filmen aber auch Straftaten, sichern dadurch Beweise und unterstützen so bei der Aufklärung. „Die Drohnen fliegen maximal 120 Meter hoch, um mit den anderen Luftfahrzeugen nicht zu kollidieren“, erklärt Lackner. Alle Polizei-Drohnen sind mit Infrarot ausgestattet, was ihnen auch Flüge in der Nacht ermöglicht – vor allem bei Suchaktionen und Fahndungen hilfreich.