Flock in Winterberg 7. ++ Premierensieg von Bos

Die Tirolerin Janine Flock hat am Freitag beim Skeleton-Weltcup in Winterberg Rang sieben belegt! Zur Halbzeit war die 32-Jährige nach zwischenzeitlichem Bahnrekord von 57,10 Sek. Vierte gewesen, ihr Rückstand auf die niederländische Siegerin Kimberley Bos betrug im Endeffekt 0,54 Sek. Der Bahnrekord wurde mehrmals an diesem Tag und schon in Heat eins von Bos auf 56,98 unter 57 Sek. gedrückt, sie krönte ihren Weltcup-Premierensieg in der Entscheidung mit einer Zeit von 56,70.