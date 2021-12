Salzburg fordert bei Murtalbahn weitere Planungen

Jetzt hat das Nachbarbundesland bekannt gegeben, dass in die bestehenden Fahrzeuge 5,5 Millionen Euro investiert werden um den Betrieb weiterführen zu können. „Das ist ein gutes Zeichen“, zeigt sich Salzburgs Landesrat Stefan Schnöll zufrieden. Salzburg muss sich an dieser Investition aber nicht beteiligen, da man quasi nur Kunde der Steirer und für die gefahrenen Strecken auf Lungauer Boden bezahlt. Für Schnöll geht diese Investition aber nicht weit genug. Er will endlich bei der Elektrifizierung weiter kommen.