„Geimpfte sollen nicht weiter Zeche zahlen!“

Der Chef der Kärntner Volkspartei, Landesrat Martin Gruber, nimmt im Interview mit der „Krone“ Stellung zu aktuellen Fragen – natürlich auch zum Wechsel von Kurz zu Nehammer, zu den Öffnungsschritten in der Pandemie, zum Koalitionsklima in Kärnten und zu den zerbröselnden Straßen in unserem Land.