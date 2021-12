Omikron-Verdachtsfall in Kärnten: Frau infiziert

Laut Landespressedienst handelt es sich bei der Frau um eine Reiserückkehrerin aus Südafrika. „Um so schnell wie möglich reagieren zu können, und damit die Verbreitung so gut wie möglich einzubremsen, werden Abstriche, die von Reiserückkehrern beispielsweise aus Südafrika abgenommen wurden, direkt in Klagenfurt analysiert“, sagt Gerd Kurath, Corona-Sprecher des Landes.