Oberösterreich erstattet 10.000 Weihnachtseinkäufe

Zudem darf der Handel per Landesverordnung am Samstag, 18. Dezember, eine Stunde länger, also von sechs bis 19 Uhr geöffnet haben. Am Sonntag, 19. Dezember dürfen die Betriebe dann laut Regelung des Bundes ausnahmsweise ebenfalls aufsperren. Es stehe den Oberösterreichern also ein „Weihnachtsshopping-Wochenende deluxe“ bevor, sagt Hummer.