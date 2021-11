Künftig soll egal sein, welchen Messenger man hat

Der Rat der EU-Staaten will seine Positionen zum DMA und DSA am Donnerstag formell festlegen. Das Parlament strebt eine endgültige Position noch im Dezember an. Anschließend müssen sich beide Seiten auf eine gemeinsame Linie verständigen. Falls eine Einigung in der ersten Jahreshälfte 2022 gelingt, könnte der DMA Anfang 2023 in Kraft treten.