Oberösterreicher entdeckten die Liebe zum Land

Ausgedünnte Gemeinden und eine lange Warteliste für Wohnungen in der Stadt: Damit hat die Corona-Krise aufgeräumt. Die seit Jahrzehnten vorherrschende Landflucht hat sich ins Gegenteil verkehrt. Im Vorjahr nahm die Bevölkerung nur in Linz und in Steyr ab, der ländliche Raum ist als Wohnort wieder attraktiv geworden.