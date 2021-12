Nur noch mit 3G in Vorarlberger Krankenhäuser

Schon seit Wochen gilt ein strenges Besuchsverbot in den Krankenhäusern, um die Verbreitung des Coronavirus in den Krankenanstalten zu unterbinden. Weil die Situation auf den Covid-Stationen anhaltend angespannt ist, treten neue Zutrittsregeln in Kraft. Für Patienten und Patientinnen ab zwölf Jahren mit geplanten Terminen zur stationären, ambulanten oder tagesklinischen Aufnahme gilt ab 13. Dezember die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht.