Reparationsforderungen vor Baerbock-Besuch

Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock startet bereits einen Tag nach ihrer Angelobung ihre Antrittsreisen zu den wichtigsten deutschen Partnern. Am Donnerstag begibt sich die Grünen-Politikerin nach Paris und Brüssel. Baerbock erklärte im Vorfeld: „Bei diesen Antrittsbesuchen geht es mir vor allem darum, unseren engsten Partnern zuzuhören. Wir werden unsere Vorstellungen und Interessen nicht über die Köpfe unserer Nachbarn hinweg verfolgen, und schon gar nicht auf deren Kosten.“ Am wenigsten angenehm könnte die Reise nach Polen am Freitag werden. Dort sorgt eine Plakat-Aktion für Wirbel.