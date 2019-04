Weltkrieg: Athen fordert von Berlin 290 Mrd. Euro

Deutsche Regierung stützt sich auf Vertrag zur Wiedervereinigung

Tatsächlich sieht Deutschland das Thema als erledigt an. Die Regierung in Berlin stützt sich dabei auf den 1990 zur Wiedervereinigung unterzeichneten Zwei-plus-Vier-Vertrag. Die Frage nach Reparationen sei juristisch wie politisch demnach abschließend geregelt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Juristen und Historiker beider Länder sind sich jedoch uneins über das Anrecht der Griechen auf Reparationen. Der Konflikt könnte schließlich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag landen.