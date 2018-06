Polen entschärft umstrittenes Holocaust-Gesetz

Ministerpräsident kommt Höchstgerichtsurteil zuvor

Kritiker warfen der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vor, von Polen begangene Verbrechen an Juden vertuschen zu wollen. Präsident Andrzej Duda hatte das Gesetz zwar unterschrieben, aber zur Prüfung an das Verfassungsgericht gegeben. Ein Urteil des Gerichts steht bisher aus. Dieses wird nun wohl hinfällig. Die Änderungsvorschläge haben bereits am Mittwoch das polnische Parlament passiert.