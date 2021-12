Von Jäger erschossen: „Wo liegt meine Hündin?“

Nicht im TKV-Container

„Auf meine Frage, wo der Kadaver jetzt ist, meinte der Mann, dass er ihn zur Tierkörperverwertung nach Regau gebracht habe“, erzählt der 62-Jährige, der am Montagabend vor Ort persönlich Nachschau hielt. Der tote Husky war aber nicht dort. K.: „Auch ein Polizist hat den Jäger dazu befragt, aber zunächst keine rechte Antwort erhalten.“ Dann soll der Waidmann behauptet haben, den Hund in einen TKV-Container bei Edt geworfen zu haben, der nach Regau gebracht wird. Bei der Entleerung am Dienstag wurde „Soyala“ aber nicht gefunden. „Was hat er Jäger zu verstecken?“, fragt K.