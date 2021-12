Hier sehen Fans im Jänner „Return to Hogwarts“

Vor 20 Jahren ist der erste „Harry Potter“-Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ins Kino gekommen. Die Darsteller des Films Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) und viele andere kehren deshalb zurück nach Hogwarts. Und auch in Österreich wird dieses zauberhafte Treffen zu sehen sein. Sky zeigt im Jänner das Special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ und auch die Show „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“ in Österreich und Deutschland.