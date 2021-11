Reunion der „Harry Potter“-Stars zum 20. Jubiläum

20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Films der Harry-Potter-Reihe, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, schauen die beteiligten Stars in einer Retrospektive auf den Fantasy-Kult zurück. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Regisseur Chris Columbus und weitere Stars der achtteiligen Reihe wollten das Jubiläum mit der Spezialsendung „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ feiern, teilte der US-Streamingdienst HBO Max am Dienstag mit.