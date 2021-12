Wann setzt die OÖ-FP ihre Corona-Vernunft durch?

Die weitere Frage ist: Geben die drei FPÖ-Spitzenvertreter nur die Vernünftigen, um Schwarzblau in Oberösterreich nicht vollends zu gefährden? Und Kickl ist es egal, solange er im Osten der Republik selber tun und lassen kann, was er will? Oder haben sie nicht allmählich genug von den Alternativfakten von Kickl & Co.? Für Oberösterreichs FPÖ dürfte es derzeit wohl ein Nullsummenspiel sein: Wahrscheinlich würden sie wegen Kickl ebenso viele Menschen nicht mehr wählen, wie sie trotz Kickl wählen würden. Das Problem ist halt der zunehmende Schwund an eigener Glaubwürdigkeit, wenn sich die Vernunft gegen die Unvernunft nicht durchsetzt.