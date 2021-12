„Impfschäden“? So sieht‘s im Spital wirklich aus

Es seien nicht die Ungeimpften, die an Covid erkranken, sondern vielmehr „ganz ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen“, erklärte Belakowitsch am Samstag im Rahmen der Corona-Demo in Wien. Den Ärzten sei dazu gar ein „Maulkorb und Daumenschrauben“ verhängt worden, über die reale Situation in den Krankenhäusern zu berichten, so die Nationalratsabgeordnete. Das Video ihrer Rede verbreitete sich daraufhin rasant im Netz.