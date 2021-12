13. Dezember „Schicksalstag“ für die Friseure

„Friseure müssen am 13. Dezember österreichweit aufsperren dürfen. Sonst bleiben viele für immer zugesperrt!“, appelliert Wolfgang Eder, Bundesinnungsmeister der Friseure, an die politischen Verantwortlichen im Bund und in den Ländern. Er sieht den kommenden Montag als „Schicksalstag“ für viele Friseure: Die mehr als 9000 Betriebe im Land sind „am Limit und überstehen eine Verlängerung des Lockdowns wirtschaftlich nicht mehr“.