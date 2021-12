Wo am Feiertag PCR-Gurgteltests abzugeben sind

Viele Geschäfte und Betriebe haben heute - zu Mariä Empfängnis - geschlossen. Aber wo können während des Feiertages PCR-Gurgeltests abgeholt und abgegeben werden? Grundsätzlich haben ja auch Apotheken heute geschlossen - neue Tests werden also erst wieder am Donnerstag ausgegeben. Auch nicht alle Spar-Filialen haben geöffnet, die Abgabe ist somit nur an bestimmten Standorten in Kärnten möglich. Abgedeckt sind aber zumindest alle Bezirke. Eine Liste der geöffneten Stellen gibt es unter: www.krone.at/kaernten