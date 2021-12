NEOS für Öffnung mit 2G, FPÖ gegen „Zwangsregime“

Nach der Ankündigung von Kanzler Karl Nehammer, dass mit 12. Dezember der Lockdown für Geimpfte enden wird, haben am Dienstag die NEOS für eine Öffnung von Handel, Gastronomie, Hotellerie und anderen Einrichtungen unter Anwendung der 2G-Regel plädiert. Alle diese Bereiche hätten ohnehin schon lange die entsprechenden Konzepte in der Schublade, meinte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. FPÖ-Chef Herbert Kickl will dagegen ein Ende des Lockdowns auch für Ungeimpfte.