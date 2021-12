Linz: Schaden von 80 Millionen Euro durch Corona

Polarisierung durch die Impfpflicht

„Das Vorkrisenniveau konnte längst wieder erreicht und sogar übertroffen. derzeit sind in Linz 7400 Menschen arbeitslos gemeldet, im November 2019 waren es noch 7800“, so Luger. Positiv in Erinnerung bleibt 2021 auch durch die Fertigstellung der Eisenbahnbrücke. Für den Bau von zwei neuen Fußballstadien erfolgte der Startschuss. Für die Finanzierung der Stadtbahn und der neuen Buslinien wurden mit Land und Bund wichtige Vereinbarungen getroffen. Luger sprach in seiner Jahresbilanz auch das gesellschaftliche Miteinander an: „Der Zusammenhalt, der die Stadt bislang durch dieses Krisenjahr begleitet hat, ist sehr wichtig. Die Polarisierung durch die Impfpflicht gefährdet diesen jedoch aktuell stark!“