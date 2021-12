Security in Spitälern der OÖ. Gesundheitsholding

Der oberösterreichische Krankenhausbetreiber, die OÖ. Gesundheitsholding (OÖG), setzt ab sofort in allen Kliniken Security ein und verstärkt die Sicherheitsmaßnahmen. Anlass ist der Tumult am Klinikum Kirchdorf am Samstag, bei dem türkische Angehörige einer gestorbenen 67-jährigen Covid-Patientin auf Krankenhausmitarbeiter losgegangen waren, dabei eine Angestellte verletzt und weitere mit dem Umbringen bedroht hatten.