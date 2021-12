Nächste prominente ÖVP-Politikerin tritt zurück

Mahrer zollte der scheidenden türkisen Politikerin Dank und Anerkennung: „Ich habe großes Verständnis und akzeptiere die persönliche Entscheidung von Bernadette Arnoldner wieder zurück in die Privatwirtschaft zu gehen. Sie konnte in den letzten vier Jahren ihre Expertise als Managerin, vor allem für die letzten drei Wahlkämpfe, in Wien einbringen.“