Polizisten für ganz besonders schwierige Einsätze

Kampf gegen Schlepper

„Im Burgenland stand von Anfang an die Einbindung der SIG in die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, vor allem jener der Schlepper, im Mittelpunkt“, wird in der Landespolizeidirektion in Eisenstadt erklärt. Seit den Corona-Maßnahmen wie dem Lockdown - zuerst jener für Ungeimpfte, danach der allgemeine, der noch gilt - wurden die SRK auch zu Schwerpunktaktionen herangezogen. Die Beamten führen auch selbst im Streifendienst Corona-Kontrollen durch. Zu dem Aufgabengebiet zählt ebenso die Überwachung von Demonstrationen.