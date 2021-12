Trotz Rissen: Grüne stehen hinter Koalition mit VP

Die Grünen hätten in der Vergangenheit eine gute Gesprächsbasis mit dem künftigen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) gehabt, und es gebe ein Koalitionsabkommen, das es abzuarbeiten gelte, sagte Maurer in der ORF-Sendung „Hohes Haus“. Die ÖVP habe große Probleme und sich neu aufgestellt, die Grünen würden dagegen für Stabilität sorgen. Die vergangenen zwei Jahre seien reich an Irritationen gewesen, so Maurer. „Diese Irritationen müssen sich jetzt setzen.“