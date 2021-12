Was spricht für, was gegen Neuwahlen?

Die Grünen haben derzeit Oberwasser

Die Grünen schauen sich das Dilemma der ÖVP aus der ersten Reihe fußfrei an. Durchaus mit einem Funken Vergnügen, wie es den Anschein macht. Die Kleinen in der Regierung haben derzeit Oberwasser, sie haben in den vergangenen Wochen viele für sie wichtige Projekte - vom Klimaticket über Plastikpfand und CO2-Steuer bis zum Aus für den Lobau-Tunnel - durchgesetzt. So etwas geht natürlich nur von der Regierungsbank aus.