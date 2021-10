„Dieser Tod ist dramatisch; ersticken ist grausam“

Die Affäre rund um die türkise ÖVP hingegen sieht Anschober im Vergleich beinahe unaufgeregt. „Es braucht jetzt Antworten und große Reformen“, freut er sich über den angekündigten Untersuchungsausschuss, „man darf diesen Weg auf keinen Fall einfach so weitergehen.“ Dennoch ist er überzeugt: „Es macht Sinn, diese Legislaturperiode abzuarbeiten“. Gewählt hätten wir in den letzten Jahren oft genug; „von Neuwahlen hat niemand etwas“, so der ehemalige Politiker.