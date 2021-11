Jeder zählt

Einer meiner besten Freunde wurde in den vergangenen Tagen aus traurigem Anlass in ganz Österreich bekannt. Thomas Stadlbauer benötigt dringend eine lebensnotwendige Operation. Diese konnte nicht wie geplant am Mittwoch durchgeführt werden, weil es im Krankenhaus kein einziges freies Bett in der Intensivmedizin mehr gab.