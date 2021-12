Freude über ein paar unbeschwerte Schwünge

Tickets schon zu Hause freigeschalten

Seine Mannschaft und er konnten am ersten Skitag rund 2000 Begeisterte begrüßen. „70 Prozent haben ihre Tickets schon zu Hause freigeschalten und mit einem 2-G-Zertifikat kombiniert. Das erspart uns natürlich lange Schlangen bei den Kassen“, so Holzinger. Auch das Take-Away-Angebot in der Gastronomie wurde gut angenommen, trotzdem war vor allem für Familien der erste Skitag zu Mittag beendet. Bis zum Feiertag am Mittwoch will man in Hinterstoder übrigens auch die Talabfahrt und zwei bis drei weitere Lifte für die „Schneewedler“ öffnen.