Die Skisaison startet in Oberösterreich heute

„Einem Bilderbuch-Winterstart steht nichts mehr im Weg“, sagt Bergbahnen-Chef Helmut Holzinger, dem man die Vorfreude auf die heurige Wintersaison richtig ansieht. Auch wenn beim „Krone“-Lokalaugenschein am Freitagvormittag in Hinterstoder etwas Nervosität vorm heutigen Start in der Luft liegt. Denn zum zweiten Mal hintereinander dominiert das Thema Corona die Vorbereitungen.