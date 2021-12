Was bleibt vom talentierten Herrn Kurz?

3. Apropos Figl, Raab, Schüssel & Co. Diese waren in der ÖVP etwas, das Kurz letztlich nicht schaffte: Langzeitbundesparteiobmänner. Was für ein Wortungetüm. Doch eine Seltenheit in der einst schwarzen Partei, wo es eine Zeit lang oft am Dreikönigstag eine Art Volkssport war, den eigenen Obmann abzusägen. Die vorübergehende Idealisierung von Kurz hatte neben Machtwünschen viel mit der Sehnsucht nach einer Führungspersönlichkeit zu tun. Wofür Kurz freilich nichts kann: Warum gab es als Chef der ÖVP nie eine Frau?