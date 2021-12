„Kurz wusste, dass ÖVP das nicht aushalten wird“

Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik und dem Rücktritt von Gernot Blümel als Finanzminister ringen man in der ÖVP um Fassung. Alexander Schallenberg ließ am Abend wissen, dass er als Kanzler abtritt - wohl erste Ergebnisse der intensiven Beratungen der ÖVP-Granden. Am Freitagvormittag tagt der Parteivorstand, eine größere Personalrochade dürfte nur noch Formsache sein. In der „ZiB 2“ brach die langjährige ÖVP-Politikerin Maria Rauch-Kallat eine Lanze für Kurz - doch sie lässt auch durchblicken, dass er mit seinem Rückzug Schaden von der Partei abgewendet habe.