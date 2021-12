Ex-Kanzler Kurz: „Hatte Gefühl, gejagt zu werden“

Nehammer als Nachfolger in Poleposition

Als Nachfolger an der Parteispitze wird Innenminister Karl Nehammer kolportiert. Der 49-jährige Wiener begann seine Polit-Karriere im schwarzen Arbeitnehmerflügel ÖAAB, dessen Generalsekretär er 2016 bis 2018 war. 2018 bis 2020 bekleidete er dasselbe Amt in der Volkspartei, seit Jänner 2020 ist er Innenminister der türkis-grünen Koalition. Mit seiner harten Linie in Flüchtlingsfragen wurde er immer wieder zum Reibebaum für den Koalitionspartner und galt stets als loyal gegenüber Kurz und dem türkisen Asyl-Kurs. Auch der Name von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wird zur Stunde für höhere Weihen genannt.