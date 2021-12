LH Thomas Stelzer: „Große Erwartungen an Kanzler“

Bundesministerin Susanne Raab galt als Wackelkandidatin, bleibt aber doch. Können Sie nachvollziehen, warum so viele Menschen ihre politische Performance kritisiert haben?

Susanne Raab hat etwa mit dem Integrationsressort schwierige Aufgaben, die sie aber profund und konsequent verfolgt. Sie hält guten Kontakt mit ihrem Heimatland Oberösterreich. Wahrscheinlich ist es so, dass andere Ministerien öfter in der öffentlichen Auslage stehen. Von der Sach- und Facharbeit her ist sie eine Expertin und kann das auch sehr gut vermitteln.