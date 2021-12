Toyota Corolla Cross Hybrid: Ein kleiner RAV4

Das seit 2020 produziertes und bislang in Asien und Südamerika vertriebene SUV-Modell Corolla Cross wird Toyota ab Herbst 2022 auch in Europa anbieten. Wie das Kompaktmodell Corolla setzt der 4,46 Meter lange Fünftürer auf der Kompakt-Plattform TNGA-C auf. Zum Marktstart in Europa wird er mit der Vollhybrid-Technik der fünften Generation antreten.