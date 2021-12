Neuer Verdachtsfall auf Omikron-Mutation in NÖ

Auch am Freitag wurde in Niederösterreich kein weiterer Fall in Zusammenhang mit der Omikron-Mutation bestätigt. Grund zur Entwarnung ist das leider aber nicht: Denn wie „Krone“ erfuhr, wurde ein zweiter „konkreter Verdachtsfall“ bekannt. Weil dieser in keinem Zusammenhang mit dem bislang bekannten Fall des Asylwerbers aus Südafrika steht, schrillen bei den Behörden jetzt die Alarmglocken. Die „Krone“ weiß: Ein Mann aus dem Bezirk Mödling holte einen Wiener nach dessen Südafrika-Reise vom Flughafen ab - jetzt wurden beide positiv getestet!