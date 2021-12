Wirbel um Kontaktperson von Omikron-Fall in NÖ

Zumindest vorerst wurden am Donnerstag noch keine weiteren Fälle in Zusammenhang mit der Omikron-Mutation gemeldet. Umso mehr Wirbel herrscht hinter den Kulissen dafür offenbar aber rund um den bekannten Fall. Aber der Reihe nach: Am 17. November reiste eine Gruppe Asylwerber in Österreich ein. Sie wurden in der Betreuungseinrichtung in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha untergebracht, dort bei ihrer Ankunft - zumindest soweit bekannt - negativ getestet.