Orban will keinen Lockdown in Ungarn

Orban: Österreich hat geringere Bettenkapazität

Orban vertraut laut eigenen Worten auf das Gesundheitssystem des Landes. Hinsichtlich des Lockdowns in Österreich betonte der Premier: Der Nachbar musste deswegen schließen, da er über eine geringere Bettenkapazität in den Spitälern verfüge als das in Ungarn der Fall sei. Im ungarischen Gesundheitswesen, im staatlichen Sektor würden bisher „alle fantastisch kämpften“, lobte der Fidesz-Politiker. Die Regierung werde sich per Brief oder digital an alle Bürger wenden und zum Impfen auffordern. In allen Gemeinden des Landes sollen Impf-Tage organisiert werden.