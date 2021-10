Ungarn: Arbeitgeber dürfen nun Impfung verlangen

Ähnlich wie in Österreich geht die Corona-Impfkampagne in Ungarn nur noch langsam voran und die Infektionszahlen steigen wieder rasant - als Reaktion ebnete die ungarische Regierung nun den Arbeitgebern den Weg, von ihren Mitarbeitern eine Corona-Schutzimpfung zu verlangen. Für die Beschäftigten in staatlichen Institutionen wird der Staat eine derartige Impfpflicht sogar vorschreiben können. Auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln kehrt zurück.