Ungarn entsorgt PCR-Tests im Wert von 13 Mio. Euro

Während in Ungarn die Zahl an Neuinfektionen in die Höhe schießt, muss die Regierung abgelaufene PCR-Tests im Wert von etwa fünf Milliarden Forint (13,48 Millionen Euro) entsorgen. Diese wurden um Steuergeld gekauft, aber fanden während der Haltbarkeitszeit keine Abnehmer - anders als in Österreich bot Ungarn die Tests nicht kostenlos an. Bis zu rund 50 Euro musste man dafür berappen.