Deutsches Gericht ebnet Weg für Porno-Blockade

Kritiker glauben, Sperre bringt nichts

Kritiker merken an, dass die Sperrung weniger großer Websites in puncto Jugendschutz wenig bringe. Selbst wenn man YouPorn, Pornhub, Mydirtyhobby und das in einem anderen Verfahren ebenfalls thematisierte Xhamster sperre, seien noch Hunderte kleinere Anbieter abrufbar.