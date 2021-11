Italien verschärft Restriktionen für Ungeimpfte

„Situation in Nachbarländern besorgniserregend“

„Die Lage in Italien ist unter Kontrolle, viel besser als in anderen europäischen Ländern. Die Situation außerhalb Italiens, in den Nachbarländern ist dagegen besorgniserregend. Wir sind noch nicht im Winter. Wir wollen sehr umsichtig sein, um die Freiheiten zu bewahren, die sich die Italiener im Laufe dieses Jahres erkämpft haben. Wir berücksichtigen den Willen der Italiener, alles offen zu halten“, sagte Premier Mario Draghi bei einer Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Er berichtete, dass er bereits die dritte Impfung erhalten habe.