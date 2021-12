Deshalb liegen Geimpfte auf Covid-Intensivstation

Neun Corona-Tote

848 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in Kärnten in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, jeweils 9 Uhr, registriert. Im gleichen Zeitraum sind neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Derzeit sind 342 Covid-Patienten in Kärnten hospitalisiert: 285 von ihnen stationär, 57 intensiv.