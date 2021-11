Kärnten startet im Dezember „Monat des Impfens“

Sieben Corona-Tote in 24 Stunden

Von Montag auf Dienstag, jeweils 9 Uhr, sind in Kärnten sieben Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Derzeit liegen 346 Covid-Patienten in den heimischen Spitälern, auf den Intensivstationen sind 60 Betten beleg - vier mehr als am Montag. Mit 1432 weist Kärnten aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz Österreichs auf.