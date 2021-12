„War‘s schön, neben Neonazis zu marschieren?“

Mehr als 40.000 Teilnehmer nahmen laut Polizei an der Großdemo am 20. November in Wien teil. Tausende wurden aus den Bundesländern angekarrt. Es kam auch zu vereinzelten Gewalttätigkeiten. Unter den Demonstranten waren Rechtsradikale, aber natürlich auch viele „normale“ Bürger. Auch Lara (Name geändert, weil sich die 13-Jährige vor Mobbing fürchtet) nahm mit ihrer Mama an einer der Kundgebungen teil.