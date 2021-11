Nehammer: Demonstranten sollen „in sich gehen“

Innenminister Karl Nehammer versuchte am Dienstag mit emotionalen Worten Maßnahmengegnern ins Gewissen zu reden. „Wir alle wollen unsere Freiheit zurück“, erklärte er. Der Weg dorthin führe aber nicht über Gewalt, sondern über die Impfung. Er appelliere an alle, die demonstrieren gehen wollen, „noch einmal in sich zu gehen“. Die Pandemie betreffe alle, betonte er: „Wir wollen auch unsere Freiheit zurück.“