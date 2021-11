Demo-Bilanz: „Aufgeheizte, aggressive Stimmung“

Am Tag nach den teils heftig eskalierten Corona-Demonstrationen in Wien, an denen rund 40.000 Personen teilgenommen hatten, dankte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag den Einsatzkräften, auch für die rund 150.000 Corona-Kontrollen der vergangenen Woche, und stellte klar: Dass die Demonstration so friedlich ablief - „trotz einer deutlich aufgeheizteren und aggressiven Stimmung“ -, sei dem Einsatz der Polizisten zu verdanken. Laut Landespolizei-Vizepräsident Franz Eigner wurden Polizisten mit unbekannten Flüssigkeiten besprüht, ein Polizeihelikopter-Pilot wurde mittels Laser geblendet und ein Demo-Teilnehmer hatte sogar versucht, einem Beamten seine Dienstwaffe zu entreißen.